Из-за взлома аккаунта создателя Ethereum пользователи потеряли почти 700 тысяч долларов

Фото: Медведь Анатолий / ТАСС

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Злоумышленники разместили на странице разработчика криптовалюты ссылку на поддельный сайт.

Аккаунт создателя криптовалюты Ethereum Виталия Бутерина в социальной сети X (бывшая Twitter) взломан. Об этом сообщил его отец Дмитрий в своем профиле.

«Игнорируйте этот пост. Очевидно, Виталик был взломан. Он работает над восстановлением доступа», — написал он.

Злоумышленники разместили на странице Бутерина-младшего пост о том, что компания Consensys якобы предлагает памятный NFT (токен) в честь появления в Ethereum новой функции. Также мошенники добавили ссылку, которая вела на подставной сайт.

Как сообщил в соцсети X блокчейн-аналитик ZachXBT, из-за действий преступников пользователи соцсети потеряли около 691 тысячи долларов. Это почти 67,6 миллиона рублей по текущему курсу.

В России могут признать майнинг отраслью промышленности

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярске полицейские обнаружили подпольную майнинговую ферму. Местный житель добывал токены в подвале многоэтажки.