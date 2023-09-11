Без вирусов и фишинга: россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Злоумышленники пытаются завладеть личными данными пользователей с помощью рассылки писем о необходимости верификации учетных записей.

Мошенники придумали новый способ обмана россиян для получения их личных данных — начали рассылать письма с сообщениями о необходимости верификации учетных записей. В случае отказа от предоставления данных грозятся деактивировать аккаунт в следующие 48 часов. Об этом рассказали «Известия».

Как отметил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Роман Деденок, для мошенников этот способ достаточной простой, но эффективный, поскольку им не нужно тратить на это много времени и использовать вредоносные программы или фишинговые сайты.

«Авторы рассылки сообщают, что обновляют базу на 2023 год и удаляют все неиспользуемые учетные записи. Они настоятельно рекомендуют подтвердить электронную почту и обновить данные — так они якобы будут знать, что аккаунт активен, и не будут его удалять», — рассказывает Деденок.

Если в письме пользователей побуждают действовать быстро, а в требованиях фигурирует необходимость раскрыть какие-либо личные данные, то это, вероятнее всего, мошенничество.

Если мошенники получили доступ к личным данным

Для начала стоит попытаться вернуть аккаунт самостоятельно. Также необходимо обратиться в службу поддержки. Разработчики проведут проверку и, если кража почты подтвердится, вернут аккаунт владельцу.

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