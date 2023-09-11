Фэшн-блогер Люси LovaLova высказалась о пластике: «У человека одна жизнь»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Звезда отметила, что во всех начинаниях главное помнить о мере.

Фэшн-блогер Люси LovaLova призналась, что является сторонницей пластических операций. По ее словам, если человек будет более комфортно и уверенно себя чувствовать после внесения изменений в собственное тело, то стоит обратиться к пластическому хирургу. Однако в стремлении улучшить себя главное не перестараться.

«Но опять же, это мы думаем, что перебор. Я не из тех людей, которые говорят: «Вот она себе что-то сделала и теперь считает себя красивой». Да, у нее был комплекс. Она сделала и стала лучше выглядеть, почему нет? У человека одна жизнь. Я честно скажу, есть у меня несколько моментов, как, наверное, и у всех, которые с детства шли. Но мой муж мне говорит: «Люси, даже не задумывайся. Сколько бы тебе лет не было, если что, я тебе скажу. Сейчас ничего не трогай“», — рассказала блогер корреспонденту 5-tv.ru.

Она добавила, что любой человек имеет право на красивую старость. Блогер призналась, что видела много девушек, которые как сильно похорошели после пластики, так и наоборот. Поэтому везде нужно соблюдать баланс.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что после пластической операции Филиппу Киркорову, вероятно, нужна помощь сторонних людей. За кулисами одного из своих концертов артист еле передвигал ноги.