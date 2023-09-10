В Запорожской области рассказали о ржавеющих на поле боя танках Challenger

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

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Подбитые британские боевые машины сложно транспортировать, так как они «тяжеленные».

Подбитые британские танки Challenger 2 ржавеют на полях сражений в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Эти танки остаются ржаветь на полях сражения. Украинская сторона оставила эти железные гробы. Они тяжеленные, их просто не утащишь», — цитирует общественника РИА Новости.

Первый британский танк российские военные уничтожили 5 сентября в районе Работино Запорожской области. Спустя еще два дня врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил об уничтожении второго Challenger 2. По его словам, британский танк был ликвидирован одним ударом противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Комментируя журналистам уничтожение второго Challenger 2, глава генштаба Великобритании Патрик Сандерс признался, что испытал «сильные эмоции», так как «бывал на этом танке». По словам Сандерса, британские военнослужащие обычно очень тяжело переживают утрату техники, поскольку сильно привязываются к ней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ случайно выдали секрет уязвимости немецких танков Leopard 2.