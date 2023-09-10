Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

Читайте нас в: Дзен Новости

Как сообщают экстренные службы, в результате ЧП могут быть погибшие. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело.

Частный вертолет совершил жесткую посадку под Вологдой, передает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, воздушное судно рухнуло в озеро Воже в момент, когда выполнялся полет.

Согласно последней информации, в результате ЧП погиб один человек. Еще двое пассажиров вертолета, предположительно, успели выбраться из воды самостоятельно, их госпитализировали.

Детали происшетсвия уточняются. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что была названа предварительная причина крушения Ми-8 в Челябинской области.