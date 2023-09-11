Джо Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином

Фото: Reuters / KEVIN LAMARQUE

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Стоит ли главе Белого дома на это рассчитывать?

Президент США Джо Байден завил, что надеется в скором времени встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

«Я надеюсь, что встречусь с председателем Си рано или поздно», — заявил он в ходе пресс-конференции в Ханое.

Также Байден сказал, что у Вашингтона нет задачи сдержать Пекин. Америка, по его словам, выступает за выстраивание предсказуемых отношений с КНР.

«Речь идет не о сдерживании Китая, а о создании устойчивой базы в Индо-Тихоокеанском регионе», — объяснил президент США.

Глава Белого дома также отметил, что Соединенные Штаты не будут импортировать в Китай продукцию, которая может привести к созданию большего количества ядерного оружия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент США дважды не смог верно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии.