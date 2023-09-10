«Агрессивный национализм»: журналиста из РФ не допустили на выступление Макрона

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Москва не намерена игнорировать обращенные в ее адрес примеры расовой дискриминации.

МИД требует от французской стороны извинений за недопуск журналиста Екатерины Надольской на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G20 в Индии. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Дипломат указала на то, что французы отказали ей в грубой форме. После даже пытались разбить ее телефон. Причина, по ее словам, скрывалась в том, что Надольская представляет российское СМИ. Об этом, отметила она, прямо сообщили местные сотрудники.

Москва данный факт игнорировать не намерена, сообщила Захарова. Действия французской стороны, добавила она, РФ рассматривает как «вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма».

«Требуем извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ», — резюмировала официальный представитель министерства.

В заключение Захарова обратила внимание, что сегодня в России зарегистрированы 11 французских ресурсов. Их представителям никто не мешает участвовать в мероприятиях российского МИД. В частности никто не воспрепятствовал присутствию корреспондента «Франс Пресс» на состоявшейся по результатам саммита G20 пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

В апреле Вашингтон отказал в визах группе российских журналистов, которые должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в Нью-Йорк и присутствовать на председательстве России в Совбезе ООН.

Позже западному журналисту было отказано в продлении российской визы. Захарова назвала отказ МИД Еве Хартог ответом на травлю журналистов из РФ в ЕС. По ее словам, после действий Запада, непродление визы гражданке Нидерландов не должно вызывать вопросов.

Ранее 5-tv.ru писал, что РФ обещала сурово ответить на невыдачу виз США журналистам.