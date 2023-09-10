Водителя кортежа Байдена отстранили за подвоз другого клиента в рабочее время

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin SergeyAlice Hodgson/Alice Hodgson/No

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Полиция уведомила о произошедшем МИД.

Водителя кортежа президента США Джо Байдена уволили за подвоз другого клиента в рабочее время. Произошло все в Нью-Дели, куда американский лидер отправился для участия в саммите G20. Об этом пишет издание Indian Express.

Речь идет о гражданине Индии, который рулил одним из автомобилей в составе передовой группы кортежа Байдена. Между компанией, в которой он работал, и Министерством иностранных дел был заключен контракт на пользование услугами в период проведения мероприятий саммита.

В минувшую субботу, 9 сентября, в рабочее время водителю позвонил его постоянный клиент с просьбой оказать ему услуги перевозчика. Водитель согласился подработать, так как до выезда кортежа было еще полтора часа.

Водитель довез клиента до отеля Тадж Махал, где расположился президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Около фешенебельной гостиницы на автомобиль обратили внимание сотрудники полиции — машину украшали многочисленные наклейки, указывающие на принадлежность отелю Маурья и конвою Байдена. Правоохранители не позволили водителю проехать на территорию отеля и допросили как извозчика, так и пассажира.

«Первый заявил, что не знал, что протокол запрещает такие поездки, и признался, что совершил ошибку, подрабатывая в служебное время», — рассказал источник газеты.

Полицейские сообщили в МИД о случившемся. Обошлось без обвинений в адрес водителя или его клиента, однако «таксист» был отстранен от исполнения служебных обязательств, связанных с работой на Байдена.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден досрочно завершил участие в саммите G20 в Индии.