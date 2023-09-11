Предсказавший дату смерти Елизаветы II блогер предупредил о Карле III

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Совсем скоро монарху исполнится 75 лет — день рождения он отмечает 14 ноября.

В начале сентября прошлого года скончалась британская королева Елизавета II. Она ушла из жизни в возрасте 96 лет. Дата смерти любимицы миллионов была предсказана блогером Логаном Смитом, который благодаря своему роковому пророчеству и обрел популярность. Многие британцы сочли, что он обладает экстрасенсорными способностями. Об этом сообщает Mirror.

Недавно блогер поделился еще одним предсказанием. На этот раз оно касалось нынешнего короля Соединенного Королевства — Карла III. По словам Смита, сын Елизаветы II умрет 28 марта 2026 года. Однако после пророчества в отношении нынешнего британского монарха он свою страницу закрыл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елизавета II сказала перед смертью герцогине Йоркской.