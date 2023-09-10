Самолет с 78 пассажирами на борту повредил шасси при посадке в Новосибирске

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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О пострадавших не сообщалось. Из-за чего возникла опасная ситуация?

Воздушный лайнер авиакомпании «Сибирь» повредил шасси во время захода на посадку в аэропорту Новосибирска. Он этом пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры проинформировала в своем Telegram-канале со ссылкой на местное надзорное транспортное ведомство.

Уточняется, что рейс летел по маршруту Челябинск-Новосибирск. На его борту находилось 78 пассажиров, а также четыре члена экипажа. К счастью, информации о жертвах или пострадавших не поступало.

«По предварительным данным, <…> при заходе на посадку возникла техническая неисправность, связанная с невыпуском закрылков», — написано в публикации.

Посадку удалось завершить благополучно в аэропорту имени А. И. Покрышкина. Пассажиры были пересажены с самолета в автобус прямиком со взлетно-посадочной полосы. Борт был отбуксирован на стоянку. Эксперты проводят необходимые мероприятия для оценки технического состояния лайнера и установления причин произошедшего.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как два самолета в последние секунды развели в воздухе.