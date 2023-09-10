Губернатор Магаданской области Носов лидирует на выборах главы региона

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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ЦИК обработала уже 30,11% протоколов.

Действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов по итогам обработки более 30% протоколов набрал 73,78% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Центральной избирательной комиссии РФ.

Следом за лидером голосования следует Сергей Гончаренко. Кандидат от КПРФ набрал 10,10% голосов. Представитель от ЛДПР Роман Исаев расположился на третьем месте в рейтинге с 8,80%.

Избирательные участки традиционно закрылись в 20:00 по местному времени (12:00 по московскому — Прим. ред.).

Сегодня, 10 сентября, проходит основной и заключительный день голосования. В 25 регионах страны применены технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Прием заявлений для участия в онлайн-голосовании уже завершен.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрия Артюхова избрали губернатором ЯНАО на второй срок.