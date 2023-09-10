Роман с француженкой и психическое заболевание сына: тяжелая судьба Игоря Костолевского

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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В 50-летнем возрасте артист влюбился во француженку Консуэло де Авиланд и бросил семью. Могло ли это повлиять на здоровье наследника?

Обаятельный, рост под метр девяносто — Игорь Костолевский всегда пользовался популярностью у женщин. Но, несмотря на публичность профессии, он отличался редкой скромностью. По словам артиста, он осмелел после того, как в студенческие годы влюбился в замужнюю даму на десять лет старше. Актер пытался добиться ее расположения мужскими поступками, но только потом понял всю бессмысленность своих действий.

Серьезными и долгими оказались отношения Костолевского с партнершей по картине «Отпуск за свой счет» Еленой Романовой. Пара сыграла свадьбу в 1981-м, а через два года у них родился сын Алексей. К 90-м брак начал разваливаться: супруги уставали от работы и рутины, к тому же Романова безумно ревновала мужа к коллегам по цеху. И не зря — в 50-летнем возрасте артист влюбился во француженку Консуэло де Авиланд. Сначала мужчина и женщина виделись тайно, но потом перестали скрывать чувства.

Тогда жизнь Костолевского резко изменилась. Он развелся с Еленой и взял в жены Консуэло. Подобное решение едва не лишило его сына. Алексей остался с убитой горем матерью и не общался с отцом в знак протеста. Со временем родственникам удалось наладить связь, но случилась беда — психическое здоровье юноши оказалось под угрозой.

Звездный наследник ушел настолько сильно в себя, что стал регулярно стоять у метро, крича в мегафон о спасении людских душ. Впрочем, почти десять лет артисту удавалось держать втайне проблемы Леши.

Прежде Романова была уверена, что в увлечении сына нет ничего дурногр. Ведь после окончания МГИМО, он уехал в Соединенные штаты, где и научился такому способу продвижения своей гражданской позиции.

Сам Игорь Костолевский рассказывал, что юноша лежал в психиатрической клинике, а также состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Однако чуть позже семья осознавала, что чудо не произойдет, пока сам Алексей не захочет избрать другой путь. Семья бессильна ему помочь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Костолевский разрушил образцовый брак ради француженки и сделал ее православной.