На выборах главы Чукотки лидирует действующий врио губернатора Кузнецов

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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Половина протоколов уже обработана.

Врио главы Чукотки Владислав Кузнецов по итогам подсчетов 50% протоколов лидирует на выборах нового губернатора субъекта. Это подтверждают обработанные избирательной комиссией данные.

Уточняется, что Кузнецов лидирует с 67,34% голосов. Конкуренты отстают от него с большим отрывом. Представительница ЛДПР Юлия Бутакова расположились на втором месте с 19,91% голосов. За кандидата от КПРФ Владимира Гальцова проголосовали 5,51% избирателей. Александр Семериков из партии «Справедливая Россия» набрал 4,99% голосов.

Сегодня, 10 сентября, проходит основной и заключительный день голосования. В 25 регионах страны применены технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Прием заявлений для участия в онлайн-голосовании уже завершен.

Москвичи выбирают мэра столицы, а также депутатов в 13 муниципальных образований. В этом году впервые в голосовании в составе РФ принимают участие и новые регионы. Жителям Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей предстоит избрать губернаторов а также состав местных парламентов.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 27 тысяч DDoS-атак было совершено на систему ДЭГ.