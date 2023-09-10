Россиянин погиб в жестком ДТП с туристическим автобусом в Греции
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/André März
Среди погибших числятся также иностранные граждане.
Авария с участием туристического автобуса произошла в Греции. Четыре человека, среди них один россиянин, погибли, еще 23 пострадали в ДТП, сообщает «Фран Пресс» со ссылкой на полицию.
Сообщается, что пассажирский транспорт столкнулся с легковым автомобилем на трассе у города Килкис на севере Греции.
Σύγκρουση λεωφορείου με δύο αυτοκίνητα στην ΠΑΘΕ — 4 νεκροί και 50 τραυματίες (ΦΩΤΟ)https://t.co/oeorP94l4c #eviazoom #τροχαιο #νεκροι #κιλκις #εθνικη_οδος #λεωφορείο #greece #Ελλαδα pic.twitter.com/x0S3bgMGbN— eviazoom.gr (@eviazoom) September 10, 2023
«Автобус с сербскими номерами перевозил 81 человека, из которых 23 получили легкие травмы и были доставлены в ближайшие больницы», — отмечает источник.
Четверо погибших были мужчинами: трое греков и один россиянин. По данным правоохранительных органов, жизни пострадавших ничто не угрожает.
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