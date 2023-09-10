Пассажиров рейса Air China эвакуировали из-за ЧП на борту

Руслан Велишов 25 0
Пассажиров рейса Air China эвакуировали из-за ЧП на борту

Фото: www.globallookpress.com / Marijan Murat

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Воздушное судно смогло приземлиться в аэропорту Сингапура. Но что произошло дальше?

У самолета авиакомпании Air China произошли проблемы с левым двигателем. В этой части воздушного судна случилось возгорание. Но борт смог приземлиться в Сингапуре. И пассажиры рейса 403 были эвакуированы.

Кадры происшествия распространились в социальной сети X (прим.ред. — бывшая Twitter).

На видеороликах видно сильный сгусток дыма, а пассажиры сидят с опущенными головами, чтобы не вдыхать продукт горения. Людей эвакуировали с помощью спасательных трапов. Также дым от возгорания двигателя сильно повлиял на пассажиров, у некоторых из них слышан ужасно сильный кашель.

Рейс вылетел из китайского города Чэнду и приземлился в Сингапуре в 16:15 по местному времени. Также на официальном сайте аэропорта Чанги сообщили, что взлетно-посадочная полоса, на которую приземлился поврежденный самолет будет временно закрыта. Это может повлиять на расписание рейсов.

Ранее 5-tv.ru писал, что на месте крушения пассажирского самолета в Непале обнаружили выживших.

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