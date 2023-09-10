Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Наблюдатель был поражен, что выборы успешно проводятся на фоне непростой ситуации — продолжающихся боевых столкновений.

Электоральный эксперт из Испании высоко оценил прозрачность и организацию выборов в новых регионах России. Своими наблюдениями о процессе поделился председатель испано-китайского совета «Один пояс, один путь» Фернандо Морагон.

Мониторинг российских выборов сегодня стал важной задачей и настоящим вызовом международному наблюдению. Морагон обратил внимание, что его впечатляет «строительство» демократии, которое происходит в «обворованных» коррумпированным киевским режимом регионах.

«Присутствие наблюдателей дает избирателям больше спокойствия и уверенности в том, что их голоса будут подсчитаны демократическим путем», — прокомментировал он.

Эксперт отметил высокий уровень прозрачности на текущих выборах, а сам процесс он назвал «открытым», направленным на достижение справедливости и точности результатов. Марогон указал на высокую явку в избирательные участки, а также рассказал о работе переносных урн для голосования — их приносят к людям прямо домой по из запросу.

«Поражает, что в нынешних условиях, несмотря на продолжающиеся военные действия, выборы проходят очень активно», — подчеркнул он.

Кроме того, электоральный эксперт раскрыл другие немаловажные нюансы голосования в новых регионах — например, досрочное голосование в другом, безопасном, месте. Экстерриториальные избирательные участки позволили большему числу желающий отдать свой голос и проявить гражданскую позицию.

Ферандо Морагон также отметил своевременность проведения единого дня голосования в регионах. По его словам, это доказало, что «Россия с ними». Он выразил уверенность в том, что жители субъектов сделают все для защиты страны, в частности от украинской агрессии.

Собеседник в заключение добавил, что первые выборы в составе РФ запустили демократические процессы, которые были невозможны в составе Украины и под руководством украинских властей.

Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Явка на выборах мэра Москвы составила 36,3%.