«Сдадут нервы»: в Совфеде допустили новый теракт в США наподобие 11 сентября

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Применение ядерного оружия чревато самыми губительными последствиями, подчеркнули в ведомстве.

Господствующие в США взгляды на происходящее в мире могут привести страну к новому теракту наподобие 11 сентября. С таким мнением выступили в Совфеде.

С момента официального введения санкций против России ситуация на мировой арене значительно обострилась. В странах Запада промежуточные итоги удовлетворительными не считают и продолжают вести «политику вселенской борзоты». Именно она, предполагают в России, может привести к тому, что трагедия Нью-Йорка, шокировавшая весь мир, может повториться.

«Неправомерные санкции против России и дружественных нам стран — без проблем, не надо никаких оправданий. При этом не трогайте западные активы в ваших отсталых экономиках. Запад может поставлять любое оружие нашим врагам. Нашим друзьям это запрещают, всячески пугая их расправой. Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 09.11.2001. Или того почище: сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран», — заявил представитель Совфеда.

В ведомстве убеждены: повторение ситуации неизбежно приведет к серьезному кризису, справиться с которым смогут не все. В таком случае стороне Запада «останется только собирать деньги на новый монумент в районе Ground Zero», подвели черту там.

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