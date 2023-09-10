«Трудно представить»: Лавров ответил на заявления о «сдаче» Карабаха Азербайджану

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

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Министр предложит армянской власти не обвинять Москву, а научиться самостоятельно отвечать перед своим народом.

Слова первых лиц Армении о том, что Россия якобы «сдала» азербайджанской стороне Нагорный Карабах некорректны и несправедливы. Об этом журналистам сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Какой-то деятель, по-моему глава парламента, позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить», — прокомментировал он.

Он уточнил — в речи спикера отмечалось, что подписание первых договоренностей между сторонам в ноябре 2020 года ознаменовалось передачей спорного региона. Речь идет о документе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Однако Лавров напомнил, что в рамках трехсторонней встречи не был проработан статус Карабаха. Три стороны были в ожидании предстоящих переговоров по этому вопросу. Впоследствии Алиев и Пашинян были приглашены в Чехию.

«Они подписали заявление, в котором говорится, что они признают алма-атинскую декларацию 1991 года, — все вопросы закрыты», — указал дипломат.

Лавров призвал перестать обвинять Москву в якобы «сдаче» Карабаха и начать самостоятельно держать ответ перед своим народом. Он обратил внимание на то, что подписанное в Праге соглашение определило область частью Азербайджана.

На днях Пашинян в интервью допустил отдаление России от Южного Кавказа. В Москве эти слова сочли неприемлемыми. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия является «абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, так что никуда она уходить не может». Кроме того, Россия прикладывает много усилий для стабилизации ситуации в регионе, в том числе в Нагорном Карабахе, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

Ранее 5-tv.ru Пашинян заявил Макрону о готовности к срочным переговорам с Алиевым.