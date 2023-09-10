Фирменный жест? Дональд Трамп вновь отличился перед выборами в США

Фото: Reuters / JONATHAN ERNST

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Кандидат в президенты нашел экстравагантный способ переманить население на свою сторону.

Бывший президент США и кандидат на грядущих выборах Дональд Трамп вновь стал героем мемов. На этот раз политик повторил давнюю выходку, накормив избирателей бургерами на свой счет.

Встреча с гражданами Америки состоялась накануне в штате Айова. В Сети завирусилось видео, на котором Трамп в компании своих помощников готовит бургеры и раздает их всем желающим. Столь незатейливым образом мультимиллионер решил переманить избирателей на свою сторону, не преминув воспользоваться хитростью.

На опубликованных в интернете кадрах видно, как щедрого Трампа обступили любители вкусной еды и журналисты. Всего за час рядом с политиком образовалась толпа.

Неизвестно, удалось ли Трампу уговорить присутствующих отдать за него голос, но сам кандидат, кажется, остался доволен результатами собственного перформанса. К тому же, нечто похожее он проворачивает не в первый раз: два года назад Трамп накормил команду юных футболистов фастфудом в Белом доме.

5-tv.ru писал, что трапеза с участием спортсменов состоялась при свечах.