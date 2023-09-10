В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9

Фото: www.globallookpress.com / Ivan Damanik

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Все здания жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Курумканском районе Бурятии, сообщает ГУ МЧС по Республике в Telegram-канале.

Сообщение о том, что произошло сейсмособытие пришло от старшего оперативного поступило в 10:30 по московскому времени. Отмечается, что все здания жизнеобеспечения работают в штатном режиме. МЧС призывает граждан не паниковать и доверять исключительно сообщениям властей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что землетрясение в Марокко разрушило памятник ЮНЕСКО — Большую стена, ограждающую старый город. Природный катаклизм магнитудой 6,9 стал самым сильным за последние 120 лет. Он вызвал обрушение жилых зданий и различных построек в Марракеше и Агадире. Дома рассыпались, как песочные замки.