Фото: Reuters / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

Читайте нас в: Дзен Новости

В ООН подчеркнули, что возобновление зерновой сделки — вопрос особой важности для Нью-Йорка и не только.

Полученное главой МИД РФ Лавровым письмо от генсека ООН Гуттериша создает впечатление, что генсека пытаются использовать для продвижения односторонних подходов по этой теме. Такой вывод озвучил сам дипломат после саммита G20 в Индии.

По словам официального представителя России, суть послания заключалась в призыве РФ к срочному возобновлению зерновой сделки. В обмен на это в ООН обещали вернуть компаниям из России возможность подключения к SWIFT в течение месяца. Более того, в обмен на возобновление договоренностей Гуттериш пообещал уладить вопросы со страховой компанией Lloyd's.

Примечательно, что до недавнего момента текст письма считался секретным и не разглашался.

«Прочитав содержание этого письма, создается впечатление, что опять, к сожалению, пытаются использовать генерального секретаря для того, чтобы продвигать односторонние подходы», — подчеркнул он.

Затронул Лавров и итоги заседания на саммите G20. По словам дипломата, развивающиеся страны «Большой двадцатки» демонстрируют правильное понимание происходящего на Украине. Лавров подчеркнул, что съезд первых лиц государств в очередной раз показал реальное положение дел в мировой политике. Западу не удалось склонить участников встречи на свою сторону.

«В кругу развивающихся членов „двадцатки“ налицо правильное понимание происходящего на Украине», — подчеркнул глава российского МИД.

В довершение своего выступления Лавров констатировал, что «киевский режим самостоятельно разрушил территориальную целостность своей страны». Это привело к тому, что целый ряд государств пересмотрел для себя «принцип самоопределения народов».

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина раскритиковала декларацию G20 из-за отсутствия формулировок против РФ.