Боль от утраты жены в прошлом? Шаляпин вышел в свет с бывшей пассией

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Не собирается ли завидный холостяк отправиться под венец?

Похоронивший жену Прохор Шаляпин вновь подбросил повод поговорить о себе. Не успевший снять траур по супруге певец вышел в свет с бывшей возлюбленной. На премьере фильма артиста заметили в сопровождении бизнесвумен Анны Калашниковой.

В выходные Шаляпин побывал на премьере фильма «Праздники». Перед журналистами артист щеголял в цветастой «гавайской» рубашке и с удовольствием позировал фотографам. Все это время светская львица находилась рядом. Вопреки ожиданиям других гостей, ничего лишнего ни Шаляпин, ни Калашникова себе не позволили, сообщает МК.

Примечательно, что еще до брака с американской бизнесвумен Татьяной Дэвис Шаляпина связывали отношения с Калашниковой. Спустя время влюбленные расстались, Анна успела выйти замуж и родить ребенка. Уже позже музыкант откровенничал на одном из шоу: причиной его разлада с блондинкой стали амбиции. Теперь, судя по всему, конфликт остался в прошлом.

Ранее Шаляпин неоднократно признавался, что очень скучает по жене. Ставший вдовцом в одночасье музыкант вынужден держать лицо на публике после болезненной утраты. 5-tv.ru писал, что артист думает по поводу скандала с возможным «воскрешением» Дэвис в прессе.