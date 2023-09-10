Все пропустил: Байден досрочно завершил участие в саммите G20 в Индии

Фото: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN

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Из-за досрочного вылета президент США пропустил третью сессию саммита.

Президент США Джо Байден улетел из столицы Индии Нью-Дели 10 сентября. Сообщается, что он досрочно покинул саммит «Большой двадцатки» (G20), пишет агентство Press Trust of India в соцсети X.

«Джо Байден сегодня утром отбыл во Вьетнам после участия в саммите G20 в Дели», — говорится в сообщении.

Также агентство опубликовало фото с посадки Байдена в самолет. Отмечается, что из-за досрочного вылета президент США пропустил третью сессию саммита.

Прежде была информация о том, что Байден снова ошибся во время выступления. Президент США не смог корректно выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Байден заметил ошибку и попытался исправиться, но в воздухе повисло напряжение.

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Также стало известно о том, что лидеры стран «Большой двадцатки» не смогли прийти к договоренностям по поводу конфликта России и Украины. Китай и РФ отклонили формулировки, обвиняющие власти Москвы. Это подчеркнуло отсутствие общего консенсуса по поддержке Саммит лидеров G20 проходит в Нью-Дели 9–10 сентября, представляет Россию глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сенатор Пушков дал профессиональную оценку итогам G20.