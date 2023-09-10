Более 3 миллионов россиян проголосовали онлайн на выборах в стране

Глава ЦИК Памфилова: более 3 миллионов человек проголосовали онлайн за два дня

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Система электронного голосования показывает стабильные результаты, сообщают в ведомстве.

За два дня выборов в России дистанционно проголосовало несколько миллионов человек в 25 регионах страны. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

8 сентября в ряде регионов стартовали избирательные кампании всех масштабов. Наравне с традиционным форматом с бюллетенями россиянам предложили воспользоваться онлайн-голосованием. Формат пользуется спросом, что позволяет быстро и эффективно обработать результаты.

Секретом «успеха» электронного ресурса для сбора голосов Памфилова назвала совокупность мотивации граждан и удобства сервиса.

«Явка традиционно высокая, поскольку люди, которые записываются на ДЭГ, они очень мотивированы, то есть они уже приняли решение, что будут голосовать, поэтому всегда явка достаточно высокая», — отметила она.

Наравне с ажиотажем вокруг ДЭГ, система сбора голосов подвергалась хакерским атакам. С 8 сентября администраторы отразили более 20 тысяч кибератак. Главной целью для себя злоумышленники видят «подрыв результатов и искажение итогов голосования», подчеркнула Памфилова.

«Они (нарушители — Прим.ред) пытаются его (портал для голосования онлайн — Прим.ред) обрушить, чтобы избиратели не смогли оставить голос. При этом мы видим растущий интерес и к результатам, которые публикуются на этом ресурсе. Пытаются безуспешно, слава богу», — отметила глава ЦИК.

Ранее 5-tv.ru писал о процессе выборов в российских регионах.