Вплоть до бумаги: Евросоюз ввел запрет на въезд с личными вещами и авто

ЕС подтвердил запрет на въезд россиянам с личными гаджетами и автомобилями

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В 27 странах использование конкретных вещей россиянами будет расценено как запрещенный импорт.

Евросоюз официально запретил россиянам въезжать на территорию государств — участников объединения с гаджетами и на личных авто. О соответствующих поправках в санкционное законодательство передает РБК со ссылкой на новые разъяснения ЕК.

В еврокомиссии отметили, что теперь любое нарушение, касающееся текущего ограничения, будет расцениваться как запрещенный импорт. Нововведения коснутся тех россиян, чьи машины были зарегистрированы в России.

«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — указали в исполнительном органе Евросоюза.

Таким образом, запрет распространяется не только на пользование частными транспортными средствами, но и на аренду машин для коммерческих целей, предназначенных для перевозки пассажиров до десяти человек.

Что касается личных вещей, то гражданам России запретили ввоз смартфонов, ноутбуков, фотокамер, косметики, украшений, изделий из кожи и меха, чемоданов и туалетной бумаги. При этом срок ввоза никакой роли не играет.

Ранее 5-tv.ru писал, что линзы конкретных марок не будут ввозить в Россию по параллельному импорту.