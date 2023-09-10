Загадка «спящей красавицы»: почему мумия девочки «подмигивает» посетителям

Фото: Кадр из к/ф «Малефисента», реж. Роберт Стромберг, 2014 г.

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Феномен Розалии Ломбардо и по сей день провоцирует споры среди ученых.

Маленькая Розалия Ломбардо прославилась на весь мир как одна из самых известных в мире мумий. И дело не только в ее невероятной красоте. Много лет тело ребенка скрывает в себе загадку, над которой бились самые пытливые ученые.

На Сицилии, где родилась маленькая девочка, Розалию называют «спящей красавицей», и неспроста: над ней не властно время. На протяжение всего срока, что тело «томится» в склепе, органы остались в первозданном состоянии.

В 1920 года ребенок умер от последствий пневмонии. Тогда безутешный отец попросил, чтобы тело малышки забальзамировали. Таксидермист справился с поставленной задачей на отлично: целое столетие тело крохи пролежало в погребальных катакомбах в Палермо. Тело ребенка сохранилось настолько хорошо, что посетителям катакомб казалось, что девочка не умерла, а просто уснула и вот-вот проснется, сообщает научная электронная библиотека «Киберленинка» в социальных сетях.

Однажды во время одного из посещений склепа посетители случайно заметили, как малышка приоткрыла глаза. и как будто «подмигнула» им. Увиденное спровоцировало панику и переполох, ведь для работников катакомб и гостей было очевидно — девочка умерла достаточно давно и точно не могла быть живой. Вопреки всем представлениям, подобное явление посетители наблюдали несколько раз в день, что вызывало лишь еще большие вопросы.

Спустя недели наблюдения ученые выдвинули несколько версий, в чем на самом деле кроется феномен «спящей красавицы». По словам специалистов, «эффект подмигивания» проявляется из-за изменений температуры внутри склепа: когда становится слишком жарко или холодно, кожа век съеживается, приоткрывая глаза.

Однако смотритель выставки Дарио Пьомбино-Маскали считает, что подмигивающие глаза — оптическая иллюзия. По мере того, как солнце освещает катакомбы, лучи так ложатся на лицо девочки, что глаза выглядят приоткрытыми. Однозначный ответ на этот вопрос наблюдатели смогли получить лишь когда переместили мумию в другой зал: после этого стало очевидно, что глаза у «Спящей красавицы» всегда были приоткрыты.

Уже позже археологи обнаружили документы, в деталях расшифровывающие процедуру бальзамирования. Оказалось, что вместо того, чтобы полностью удалить органы, таксидермист использовал новую технологию с использованием особой смеси веществ. Именно эта процедура и помогла сохранить тело с течением времени.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Египте нашли гробницу с детскими мумиями.