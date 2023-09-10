Камчатская нерка и бурятские буузы: какое меню предлагают гостям ВЭФ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Форум стартовал во Владивостоке 10 сентября.

Гостям VIII Восточного экономического форума предлагают отведать позиции меню из дальневосточных деликатесов. Особое внимание местные повара уделяют рыбе и морепродуктам, передает корреспондент Алексей Лазуренко с полей форума.

Участники мероприятий ВЭФ смогут попробовать сахалинскую горбушу, камчатскую нерку, бурятские буузы, кальмары, сельдь, а также необычный борщ с крабом и морепродуктами. Даже плов здесь готовят с дарами моря.

VIII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 10 сентября. Он продлится до 13 числа. Программа будет насыщенная — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами. Также состоится пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина.

ВЭФ с 2015 года собирает гостей со всего мира на своей площадке на острове Русский в Приморском крае. Форум стал одним из крупнейших. Главной темой текущего года станет «Путь к сотрудничеству, миру и процветанию».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле рассказали, чем будет заниматься Путин на ВЭФ.