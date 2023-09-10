«Важное прояснение»: попытка Шольца «влепить РФ пощечину» пошла не по плану

Фото: Reuters / Anushree Fadnavis

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Как декларация испортила все планы политика?

Попытка «отвесить пощечину» путем посредничества со странами «Большой двадцатки» обернулась крахом для канцлера Германии Олафа Шольца. Соответствующее мнение по итогам первого дня саммита высказали журналисты немецкой газеты Zeit.

Репортеры напомнили, что прошлая деловая встреча официальных представителей закончилась совсем иначе. В Германии были уверены, что и этот саммит станет отличным способом «прищучить Россию», но потерпели оглушительный крах. Сразу после окончания мероприятия к флагу РФ выстроились политики с желанием сфотографироваться на его фоне.

Как уверяют авторы, Шольц планировал устроить представителям РФ бойкот, что должно было «стать пощечиной». Однако повернуть ситуацию в свое русло Германия так и не смогла, а утвержденные пункты в итоговой декларации и вовсе подвели черту под попытками немцев воплотить свой план в жизнь.

«Шольц говорил о том, что произошло важное прояснение в решающий момент этого конфликта. Теперь он признает то, что уже невозможно скрывать», — говорится в материале Zeit, и отмечается, что речь о «пощечине» уже не идет.

В газете подчеркнули, что теперь об «изоляции России» не может идти и речи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина раскритиковала декларацию G20 из-за формулировок против РФ.