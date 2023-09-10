Минобороны: ПВО уничтожила рядом с Крымом восемь украинских беспилотников

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Вражеские БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря.

Минувшей ночью средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) рядом с Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря вблизи побережья полуострова.

Как рассказывал 5-tv.ru, накануне вечером средства ПВО сбили три украинских беспилотника в районе Крыма.