Байден дважды не смог верно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии
Фото: www.globallookpress.com / Samuel Corum - Pool via CNP
Американский лидер публично опозорился на саммите G20.
Президент США Джо Байден вновь публично оконфузился. На этот раз 80-летний американский лидер на саммите G20 не смог правильно выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.
«Особенно я хотел бы поблагодарить премьер-министра (Индии Нарендра. — Прим.ред.) Моди и наследного принца Саудовской Аравии Мухам бин Салама», — заявил Байден. Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале GOP War Room.
Хозяин Белого дома попытался исправить свою ошибку, однако и вторая попытка оказалась безуспешной.
«Прошу прощения, Мухаммеда Салама», — сказал Байден.
В это время саудовский принц, чтобы немного сгладить атмосферу, взял стакан и отпил немного воды.
Джо Байден в шутку заявил, что уже 600 лет занимается политикой
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Байден забыл подписать документ, ради которого приехал на ту же встречу в Мэн и произнес вдохновенную речь.