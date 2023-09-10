ВСУ случайно выдали секрет уязвимости немецких танков Leopard 2

Фото: www.globallookpress.com / Armin Weigel

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Украинские военные выставили на всеобщее обозрение конфиденциальную информацию.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдали России информацию о слабом месте немецких танков Leopard 2. Представители министерства обороны страны опубликовали в сети видео с установленной на боевых машинах динамической защитой. Об этом сообщается в материале немецкой газеты Frankfurter Rundschau.

Отмечается, что украинские боевики модифицировали свои основные боевые танки Leopard 2, чтобы защититься от российских противотанковых ракет. Динамическую защиту они установили между корпусом и башней машины — прикрепили к композитной броне корпуса контейнеры со взрывчаткой. Таким способом, удар должен отражаться встречным взрывом. В ролике показано, где именно размещены элементы.

«Тем самым они выдали Москве конфиденциальную информацию. Опубликованное в социальных сетях видео, которым поделилось и министерство обороны Украины, показало очевидную уязвимость Leopard 2», — сказано в статье.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, в бой пошли бригады ВСУ, подготовленные инструкторами НАТО, а также предоставленное Западом вооружение. В том числе упомянутые «Леопарды». Минобороны РФ заявляло, что к началу сентября потери киевского режима в живой силе составили более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц техники. Уничтожены и немецкие Leopard, и французские AMX, и американские бронемашины пехоты (БМП) Bradley, недавно стало известно о первом британском танке Challenger 2.

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