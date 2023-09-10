На Украине сообщили о взрывах в Киеве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Взрывы прогремели в Киеве. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучала в столице страны примерно с полуночи до трех часов ночи 10 сентября.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВКС РФ нанесли удар по топливным хранилищам ВСУ в порту под Одессой.