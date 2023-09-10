Шойгу поздравил военных, ветеранов и сотрудников ОПК с Днем танкиста

Фото: © РИА Новости / Ольга Балашова

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Министр обороны отметил роль экипажей боевых машин в ходе проведения спецоперации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил россиян — военнослужащих, ветеранов и сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) — с Днем танкиста. Традиционно этот праздник отличается во второе воскресенье сентября, в 2023-м он пришелся на 10-е число. В своем обращении, опубликованном на сайте ведомства, Шойгу отметил, что современное поколение защитников Отечества достойно продолжает традиции предшественников.

«Высокой оценки заслуживают действия экипажей боевых машин в ходе проведения специальной военной операции. Они демонстрируют на передовой несгибаемый боевой настрой и настойчивость в достижении поставленных целей», — сказано в сообщении.

Министр подчеркнул, что в разных конфликтах танкисты неизменно проявляли мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач. Помимо военнослужащих в своем поздравлении Шойгу упомянул работников предприятий ОПК. По словам главы оборонного ведомства, они внесли большой вклад в совершенствование военной техники. Он также поблагодарил всех причастных к празднику и пожелал им успехов в службе, здоровья и благополучия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о судьбе легендарного экипажа танка «Алеша», разгромившего колонну боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Бойцы получили звания Героев России, встретились с президентом. После недолгого отдыха военнослужащие вновь вернутся на фронт.