В России создали систему противодействия фейковым ДТП
Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov
С автомобильными мошенниками будет бороться искусственный интеллект. Но как?
Систему противодействия подставным ДТП на основе искусственного интеллекта создали в России, и уже даже начали применять. Об этом пишет газета «Известия».
Подставные аварии — это вид мошенничества, когда автовладельцы хотят оформить страховые выплаты постфактум. Но теперь не выйдет — на страже новая программа.
«Регулятор необходим, так как случаев, когда люди имитировали ДТП и пытались на этом заработать, огромное множество. Например, в начале года был владелец Bentley, который подстраивал аварии, но его поймали правоохранительные органы», — рассказал газете автомобильный эксперт и майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.
Как работает система
Она собирает данные с помощью встроенного в смартфон гироскопа и сопоставляет информацию о столкновении автомобиля. Если удара не было, то гироскоп и акселерометр его просто не зафиксируют.
Насколько эффективно работает программа
Только за последний месяц она позволила выявить более 150 фейковых аварий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники начали обманывать российских автомобилистов.