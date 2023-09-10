В России создали систему противодействия фейковым ДТП

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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С автомобильными мошенниками будет бороться искусственный интеллект. Но как?

Систему противодействия подставным ДТП на основе искусственного интеллекта создали в России, и уже даже начали применять. Об этом пишет газета «Известия».

Подставные аварии — это вид мошенничества, когда автовладельцы хотят оформить страховые выплаты постфактум. Но теперь не выйдет — на страже новая программа.

«Регулятор необходим, так как случаев, когда люди имитировали ДТП и пытались на этом заработать, огромное множество. Например, в начале года был владелец Bentley, который подстраивал аварии, но его поймали правоохранительные органы», — рассказал газете автомобильный эксперт и майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

Как работает система

Она собирает данные с помощью встроенного в смартфон гироскопа и сопоставляет информацию о столкновении автомобиля. Если удара не было, то гироскоп и акселерометр его просто не зафиксируют.

Насколько эффективно работает программа

Только за последний месяц она позволила выявить более 150 фейковых аварий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники начали обманывать российских автомобилистов.