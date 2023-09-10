Вячеслав Жеребкин рассказал о первом опыте близости с женщиной: «Я хохотал!»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Солист группы «На-На» признался, что не пользовался успехом у дам, пока не научился играть на гитаре. И дамы эти над его любовью лишь смеялись.

Солист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин рассказал о первом сексуальном опыте и отношениях с противоположным полом на телешоу Леры Кудрявцевой. Артист заявил, что не пользовался популярностью у девочек в школе, и сердцеедом тогда его точно назвать было нельзя. Наоборот, это будущей звезде приходилось терпеть насмешки дам, к которым он питал нежные чувства.

«Если любил какую-то девушку, я даже не говорил ей об этом. Скорее мне разбивали сердце. Даже в школе у меня была девочка Света, я ее обожал, и все знали, что я ее люблю, и она знала и смеялась над моей любовью», — поделился певец.

Как отметил Жеребкин, он был невысоким юношей, а девочкам нравились парни крупные и крепкие. Музыканту тогда казалось, что вокруг много ребят гораздо симпатичнее, поэтому его и не выбирают. Все изменилось позже, когда еще непопулярный парень научился играть на гитаре. Девушки стали замечать его, и неуверенность в себе начала ослабевать.

Первый опыт близости Жеребкину довелось испытать только после службы в армии. На вечеринке он познакомился с женщиной — она была незамужней, но с ребенком. Из всей шумной компании дембелю понравилась именно она, стройная, с формами, красивая. А градус в стакане помог набраться смелости и добиться своего. Потанцевали — и вот все уже и случилось.

«Это было в квартире, на кухне все произошло. И я помню, когда это все случилось, я хохотал. Не знаю, от восторга такая реакция была», — со смехом вспоминал Жеребкин.

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