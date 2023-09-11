Танки горят, боевики врассыпную: на Западе признали провал контрнаступления ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence; 5-tv.ru

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Широко анонсируемая наступательная операция киевского режима началась три месяца назад. Но каких-либо успехов им она так и не принесла.

«Обреченные на провал» — громким заголовком профессор Бостонского университета Джон Миршрмайер на прошлой неделе привлек внимание западной публики к неудобной реальности. В своей статье он долго и упорно объясняет, что затея с контрнаступлением изначально выглядела сомнительной, учитывая потенциал ВСУ и российской армии.

Поводом для целой волны публикаций на эту тему стала круглая дата — три месяца с начала этого самого наступления. 4 июня 2023 года подготовленные западными инструкторами девять бригад ВСУ, оснащенные натовской техникой, бросились на прорыв запорожского и южно-донецкого участков фронта.

«Часики тикают для Украины» — даже в симпатизирующей демократам американской прессе замечают, что вот и лето прошло, а воз, то есть линия соприкосновения, и ныне там.

Чтобы убедиться, как обстоят дела на фронте, в Киев прилетал на прошлой неделе лично госсекретарь США Энтони Блинкен. На два дня. Потому что нужно основательно было разобраться. Он сходил на военное кладбище, убедился, что ряды могил растут. И что команда Зеленского готова и дальше отправлять своих граждан на убой.

В компании с министром иностранных дел Украины Кулебой Блинкен заглянул в Киевский McDonald’s, это должно было стать символом того, что США на Украине всерьез и надолго. Но вышел конфуз.

«Когда я был студентом, моей лучшей едой после похмелья было посещение McDonald’s», — сказал Кулеба.

«Я уверен, что это было очень редко», — отметил Блинкен.

«Я заказывал двойной чизбургер и большую кол». И это был лучший похмельный завтрак», — продолжил рассказывать свою историю Кулеба.

«Со мной такого никогда не случалось», — заключил Блинкен.

Сразу видно, кто готовился к карьере дипломата, а кто тут случайный пассажир. Но каждый кадр проникнут символизмом — Америка пичкает весь мир фаст-фудом под видом настоящей еды, а на Украине наступает этап похмелья после опьянения от ожиданий и обещаний.

Контрнаступление ВСУ провалилось, констатировал на этой неделе российский президент после переговоров с турецким коллегой, отвечая на вопрос журналистов.

«Это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так. Хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, и сейчас мы не отказываемся. Президент Турции ставил эти вопросы сегодня в ходе нашей встречи. Я ему это подтверждаю», — сказал Путин.

Символично, что именно на прошлой неделе был уничтожен и первый британский танк Challenger на Украине. Символично, потому что теперь «комплект полный». Все модели западной техники, что были отправлены Киеву под наступление — все отметились на поле боя. И все показали, что хорошо горят. Challenger прятались дольше всех. Почему вокруг них такой ажиотаж? Это действительно большой танк — в полтора раза тяжелее любого российского. Хорошо бронированный. В лоб так его вообще не возьмешь. При этом борта и корма машины менее защищенные, никто и не думал, что британцы подставят корму под удар. Challenger называли — «неуязвимый», а также «танк, который никогда не был подбит врагом».

И сейчас в Лондоне прозрение. Challenger даже не доехал до поля боя — он сначала был обездвижен, возможно миной или снарядом, а потом добит. В уязвимое место — корму или крышу башни.

Точно также и со всем этим распиаренным украинским наступлением. Не пора ли прозреть? Все подробности в репортаже корреспондента «Известий» Ярослав Богат.