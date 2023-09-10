Прожигает броню западной техники: в США признали мощь российского оружия

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Военные эксперты отмечают, что эффективность зарубежных танков и другого вооружения в зоне СВО оказалась под вопросом, который не закрыть увеличением поставок.

Российские военнослужащие настолько быстро уничтожают западную технику на Украине, что в США и европейских странах всерьез задумываются — эффективны ли вообще поставки для киевского режима? Об этом сказано в очередном материале военных экспертов на портале Military Watch Magazine. Отмечается, что войска РФ прожигают броню зарубежных танков даже относительно недорогими отечественными противотанковыми установками типа «Корнет».

В публикации сказано, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время так называемого контрнаступления (с начала июня) лишились внушительного количества немецких танков Leopard 1 и Leopard 2, более 60 американских БМП Bradley, один из 14 британских танков Challenger 2. Массовые потери даже заставили США отложить поставки танков M1A1 Abrams на несколько недель.

«Западные бронемашины на Украине выходят из строя с такой скоростью, что приходится задумываться об увеличении поставок. Однако их эффективность на практике оказалась под большим вопросом», — сказано в статье.

Авторы материала подчеркивают, что в Штатах в первую очередь опасаются не утраты тех же Abrams, которые пока решили придержать, а удара по репутации. Некоторые виды военной техники, которые уже разгромили российские войска, отмечается, «значительно более живучи, чем танки M1A1 Abrams». Сожженная новая партия крайне негативно скажется на имидже американского оборонно-промышленного комплекса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США могут включить дальнобойные ракеты ATACMS в следующий пакет помощи Украине.