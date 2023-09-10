Почти 30 воспитанников детского сада отравились в Башкирии
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky
Предварительно, причиной массового заболевания мог стать сальмонеллез.
Массовое отравление произошло в детском саду в городе Белорецк в Башкирии. Недомогание почувствовали как воспитанники учреждения дошкольного учреждения, так и персонал.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, предварительно, причиной отравления заболевания является острая кишечная инфекция.
«По предварительным данным эпидемиологического расследования причиной заболевания явился сальмонеллез», — говорится в сообщении ведомства.
Детский сад временно закрыли и опечатали. Угрозы распространения инфекции нет. Эпидемиологическое расследование продолжается.
Сотрудники Роспотребнадзора детский сад временно закрыли и опечатали. Фото:
По данным источника ТАСС, всего заболели 29 воспитанников детсада. По данным региональной прокуратуры, часть детей находятся под наблюдением в больнице, остальные проходят лечение амбулаторно. Организована проверка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в России увеличилось число отравлений.