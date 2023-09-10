Почти 30 воспитанников детского сада отравились в Башкирии

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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Предварительно, причиной массового заболевания мог стать сальмонеллез.

Массовое отравление произошло в детском саду в городе Белорецк в Башкирии. Недомогание почувствовали как воспитанники учреждения дошкольного учреждения, так и персонал.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, предварительно, причиной отравления заболевания является острая кишечная инфекция.

«По предварительным данным эпидемиологического расследования причиной заболевания явился сальмонеллез», — говорится в сообщении ведомства.

Детский сад временно закрыли и опечатали. Угрозы распространения инфекции нет. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Сотрудники Роспотребнадзора детский сад временно закрыли и опечатали. Фото: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

По данным источника ТАСС, всего заболели 29 воспитанников детсада. По данным региональной прокуратуры, часть детей находятся под наблюдением в больнице, остальные проходят лечение амбулаторно. Организована проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в России увеличилось число отравлений.