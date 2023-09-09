Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

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В стране объявлен трехдневный траур.

Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1,3 тысячи человек, сообщил телеканал Al Arabiya, ссылаясь на информацию МВД страны.

Согласно последним данным, ранения получили 1832 человек.

Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур.

Землетрясение произошло в стране 8 сентября магнитудой 6,9. Эпицентр природного явления находился недалеко от Марракеша, в 77 километрах от него. Это вызвало обрушение жилых зданий и различных построек в Марракеше и Агадире. В том числе пострадали объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выразил соболезнования королю Марокко из-за разрушительного землетрясения.