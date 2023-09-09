«Живая?» — на концерте SHAMAN в Петербурге поклонница упала в обморок
На концерте SHAMAN в Петербурге фанатка упала в обморок
Фото, видео: Петров Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
Охране пришлось на руках выносить девушку со сцены.
Во время концерта автора и исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) на Газпром Арене в Петербурге одна из поклонниц упала в обморок.
Все произошло, когда певец исполнял песню «Мед». По традиции SHAMAN приглашает на сцену девушку из зала и танцует с ней во время исполнения этом композиции. Так было и на этот раз, однако приглашенная певцом поклонница от волнения лишилась чувств прямо на сцене. Охране пришлось на руках выносить девушку со сцены.
Как сообщает корреспондент 5-tv.ru, за кулисами впечатлительная поклонница SHAMAN быстро пришла в себя и заверила, что с ней все в порядке.
«Живая?» — спросили девушку.
«Да», — ответила она со смехом и призналась, что упала в обморок от переизбытка чувств.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как супруга SHAMAN участвует в его подготовке к концерту.