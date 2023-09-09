СК возбудил дело по факту массового отравления готовой едой в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko

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Продукцией компании «Грин Бокс» в Северной столице отравились более 100 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» после массового отравления жителей Петербурга готовой едой из доставки. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Петербургу.

«В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, повлекших указанные последствия. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц причастных к совершению указанного преступления», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что число отравившихся готовой едой из доставки в Петербурге превысило 100 человек. Все они поступили в больницы с кишечной инфекцией. Выяснилось, что пострадавшие употребляли готовую еду от компании «Грин Бокс», которую заказали через сервис доставки.

Причиной массового отравления, предположительно, стали шпинатные вафли. Почти все госпитализированные отметили, что ели именно этот продукт.

В самой компании «Грин Бокс» подозревают, что причиной отравления клиентов могли стать куриные яйца. Там заявили, что после случившегося остановили отгрузку и производство, а всю продукцию и ингредиенты от поставщиков сдали на исследование. В компании утверждают, что связались со всеми пострадавшими, чьи контакты им удалось достать, и предложили необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Роспотребнадзор принял решение о приостановке деятельности компании «Грин Бокс» и санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении нее. Прокуратура также инициировала проверку компании.