Аксенов сообщил о еще двух сбитых украинских БПЛА в Крыму

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Глава региона призвал местных жителей доверять только официальным источникам информации.

Еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма», — написал он в своем Telegram-канале, призвав местных жителей доверять только официальным источникам информации.

Несколькими часами ранее Аксенов сообщил о сбитом в северо-западном районе Крыма беспилотнике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за последнюю неделю самолетами Морской авиации в акватории Черного моря западнее Крыма были поражены и уничтожены четыре быстроходных катера с десантными группами ВСУ, их общая численность составила до 50-ти боевиков.