Байкер «Хирург» поздравил Волгоград с Днем города
Денис Птицын 113 0
Эксклюзив
Фото, видео: 5-tv.ru
Лидер байкерского клуба вспомнил о славном историческом прошлом города.
Лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдастанов поздравил жителей Волгограда с Днем города. В видеообращении он вспомнил о боевом прошлом города, во времена Великой Отечественной войны носившего название Сталинград.
«Пусть вернется к городу огненное имя победы», — сказал байкер.
Также «Хирург» пригласил зрителей на премьеру киноверсии байк-шоу «Ангелы Победы» на РЕН ТВ. Грандиозное представление можно будет увидеть в эфире телеканала 16 сентября в 23:30.