Байкер «Хирург» поздравил Волгоград с Днем города

Фото, видео: 5-tv.ru

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Лидер байкерского клуба вспомнил о славном историческом прошлом города.

Лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдастанов поздравил жителей Волгограда с Днем города. В видеообращении он вспомнил о боевом прошлом города, во времена Великой Отечественной войны носившего название Сталинград.

«Пусть вернется к городу огненное имя победы», — сказал байкер.

Также «Хирург» пригласил зрителей на премьеру киноверсии байк-шоу «Ангелы Победы» на РЕН ТВ. Грандиозное представление можно будет увидеть в эфире телеканала 16 сентября в 23:30.