Число отравившихся готовой едой из доставки в Петербурге превысило 100 человек

Фото: www.globallookpress.com / Martin Poole

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В массовом отравлении заподозрили шпинатные вафли, которые ели многие пострадавшие.

В больницы Петербурга доставили уже более 100 человек, отравившихся готовой едой компании «Грин Бокс». Об этом сообщил источник 5-tv.ru в Северной столице.

Он уточнил, что больница Боткина на Миргородской улице уже переполнена, поэтому всех новых пациентов госпитализируют в клинику на Пискаревском проспекте.

Один из пострадавших рассказал 5-tv.ru, что ночью после употребления еды из доставки его мучили рвота, диарея и температура «под сорок». Молодой человек был вынужден вызвать скорую помощь, врачи которой спросили, что он ел. Из всего перечисленного они отметили шпинатную вафлю. Оказалось, что почти все ранее госпитализированные с отравлением пациенты тоже упоминали этот продукт.

Также причиной отравления могут быть рис или запеченная курица. Эти блюда назвали две пациентки. Женщины не могут с точностью утверждать, что отравились именно продукцией «Грин Бокс», однако еду они заказывали в сервисе «Самокат», и симптомы у них те же, что и у отравившихся шпинатными вафлями.

Между тем в компании «Грин Бокс» подозревают, что причиной отравления клиентов могли стать куриные яйца. Там заявили, что после случившегося остановили отгрузку и производство, а всю продукцию и ингредиенты от поставщиков сдали на исследование. Также в компании утверждают, что связались со всеми пострадавшими, чьи контакты им удалось достать, и предложили необходимую помощь.

Минувшей ночью стало известно о массовом отравлении жителей Петербурга — в больницы с кишечной инфекцией почти одновременно поступили более 30 человек. Выяснилось, что все пострадавшие употребляли готовую еду от компании «Грин Бокс», которую заказали через сервис доставки «Самокат».

Факт отравления людей зафиксировал Роспотребнадзор. Там приняли решение о приостановке деятельности компании и санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении нее.

На факт отравления граждан готовой продукцией «Грин Бокс» отреагировала и прокуратура Невского района Петербурга. Ее сотрудники проверят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности компании, оказывающей услуги питания населению.

До этого сообщалось, что в АО «Грин Бокс» зафиксированы многочисленные нарушения санитарных норм и технологий приготовления еды. Жалобы поступали и на условия хранения и сроки годности продукции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области задержаны четверо причастных к смерти девушки и массовому отравлению шаурмой в городе Льгов.