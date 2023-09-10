«Неинтересно носиться с новорожденными»: Дима Билан высказался об отцовстве

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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При этом артист признался, что ему всегда хотелось много детей — «девять или десять».

Певец Дима Билан признался в интервью «Hello!», что видит себя главой многодетной семьи. По словам артиста, ему неинтересно «носиться» с новорожденными, но он готов быть в этот тяжелый период «отдающим» отцом.

«Мне всегда хотелось много детей — девять или десять… Кто-то прочитает и скажет: „О, совсем парень плох“. У меня два крестника. И я уже понял, что мне совершенно неинтересно носиться с новорожденными. Другое дело, когда они начинают говорить, формулировать какие-то мысли», — высказался исполнитель и отметил, что он был бы строгим родителем.

В 2019 году звезда впервые рассказал о попытках стать отцом. Билан признался, что от него забеременела двойней женщина, которую он считал идеально подходящей на роль матери, но на третьем месяце случился выкидыш. По словам артиста, он тяжело переживал утрату и даже расстался с возлюбленной.

Звезда часто рассказывает о том, что родственники непрерывно спрашивают про внуков. Впрочем, в настоящее время в жизни он «просто хочет общаться с людьми». Однако 41-летний музыкант уже сомневается, что он сможет создать большую семью, о которой мечтал. Поэтому надеется хотя бы на двоих детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Билан опубликовал фото любимой девушки.