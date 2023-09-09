Умер режиссер МХТ имени Антона Чехова Николай Шейко

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

Читайте нас в: Дзен Новости

Заслуженный деятель искусств России скончался на 86-м году жизни. Где его похоронят.

На 86-м году жизни скончался режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств России Николай Шейко. О смерти мужчины сообщил МХТ имени Антона Чехова в своем Telegram-канале.

Режиссер окончил Харьковский театральный институт в 1962 году. Но во МХТ он оказался спустя 30 лет. За свою жизнь он поставил более ста спектаклей.

В Художественном театре играли его поставленные им представления по драме Михаила Лермонтова «Маскарад» и по комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Но всех работ Шейко перечислить невозможно.

В сообщении МХТ отметили, что режиссер был знатоком истории театра, мастером «высокого штиля» и изящного слога.

«Неисправимый романтик, ироничный философ, вечный ребенок, пораженный чудом театра, и мастер, умеющий это чудо творить, Николай Михайлович был особым, как были особы „художественники“ начала ХХ века», — написали в сообщении.

Прощание с заслуженным деятелем искусств России пройдет в среду, 13 сентября, в МХТ имени Антона Чехова. Панихида начнется в 11 утра. Режиссера похоронят на Митинском кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушел из жизни российский режиссер Тенгиз Семенов.