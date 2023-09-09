Пашинян заявил Макрону о готовности к срочным переговорам с Алиевым

Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Читайте нас в: Дзен Новости

Премьер-министр Армении озабочен «тенденций роста напряженности» на границе с Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о готовности срочно встретиться с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы обсудить вопрос снижения напряженности на границе. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Армении.

«Были обсуждены вопросы, касающиеся углубляющегося гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Лачинского коридора, наращивания азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха, тенденций роста напряженности на государственной границе Армения — Азербайджан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Макрон в ответ заявил о готовности «поддержать усилия по установлению мира и стабильности в регионе».

Диалог между Пашиняном и Макроном произошел на фоне усиливающегося обострения отношений между Москвой и Ереваном. На днях Пашинян в интервью допустил отдаление России от Южного Кавказа. В Москве эти слова сочли неприемлемыми. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия является «абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, так что никуда она уходить не может». Кроме того, Россия прикладывает много усилий для стабилизации ситуации в регионе, в том числе в Нагорном Карабахе, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

В мае этого года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна приехала в Киев для участия в саммите о психическом здоровье и привезла пакет гуманитарной помощи.