Актриса София Вергара рассказала о жизни после развода с супругом: «Мне повезло!»

София Вергара заявила, что пытается развлекаться после развода с мужем

Фото: www.globallookpress.com / Imagespace

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По неофициальной информации, пара разошлась из-за отсутствия детей.

Известная актриса из сериала «Американская семейка» София Вергара заявила, что пытается развлекаться после развода с супругом Джо Манганьелло. Об этом звезда рассказала в интервью изданию Entertainment Today.

«Мне повезло! Люди приглашали меня куда-нибудь, пытаясь развлечь. Так что я хожу везде, куда меня приглашают», — поделилась актриса.

Кинозвезда также отметила, что до развода никогда еще не посещала такое огромное количество концертов. За последнее время София успела посетить выступления Бейонсе, Тейлор Свифт и Karol G.

О том, что Вергара и Манганьелло решили развестись после семи лет брака, стало известно минувшим летом. По неофициальной информации, пара разошлась из-за отсутствия детей.

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