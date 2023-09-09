«Всегда есть, чему поучиться»: глава МЧС Куренков приехал с официальным визитом в ЮАР

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На земле и воде африканские коллеги поделились секретами своей работы.

В России — а именно в Москве и Подмосковье — в следующем году пройдут учения спасателей стран БРИКС. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков. Он прибыл с рабочим визитом в ЮАР. И в несколько непривычной для себя роли гостя уже понаблюдал за тренировками местных пожарных. Корреспондент «Известий» Олег Барышев расскажет подробности.

Сигнал тревоги. Спасатели не теряют ни секунды. Тяжело в учении — легче на пожаре. Это интернациональное правило, пожалуй, работает и в России, и в ЮАР.

Министр МЧС России Александр Куренков — в непривычной для себя роли. Он на учениях спасателей, но в качестве гостя. Слаженность и мастерство демонстрируют африканские коллеги.

Первое что бросается в глаза: пожарные машины желтые, а не красные. Но а в общем алгоритм работы мало чем отличается от российского.

На такой тяжелой работе — много представительниц прекрасной половины — в России такое едва ли встретишь. Грейс Масанго уже 16 лет борется с пожарами.

«Я всегда была неравнодушна к работе в этой сфере. И мне — как женщине — хотелось доказать, что мы можем выполнять мужскую работу», — рассказала пожарный из ЮАР.

В работе чрезвычайных ведомств стран БРИКС коллегам из разных стран есть что обсудить и чем друг друга удивить. Александр Куренков внимательно изучает систему работы коллег и — в прямом и переносном смысле — кое-что берет на вооружение.

«Любопытно, очень любопытно. Сейчас мы у них для небольшого эксперимента попросим все-таки шлем для того, чтобы проанализировать его в нашей лаборатории», — заметил министр.

Обмен подарками и опытом. ЮАР в этом году председательствует в пятерке БРИКС. Отличная возможность благодаря совместной работе — подобрать ключи к решению задач, которые стоят перед членами объединения.

Стихия постоянно испытывает на прочность центр управления кризисными ситуациями. Одна из главных бед ЮАР — наводнения. Это общая проблема и для России. Обмен опытом между двумя странами в будущем поможет сохранить больше жизней.

В нашей стране давно применяют космические технологии и беспилотную авиацию.

«Используем ортофотопланы, которые накладываются на обстановку прогнозируемых осадков или возможных землетрясений и даже цунами. Мы сможем прогнозировать, какие территории будут затоплены и в какой мере», — отметил Куренков.

Власти Южно-Африканского города Дурбан в будущем рассчитывают на нечто большее, чем приятельские отношения.

«Мы может выстраивать партнерство в том числе через связи с Санкт-Петербургом. Мы сегодня заявили о своем желании установить побратимые связи между Дурбаном и Санкт- Петербургом», — заметил ответственный за междунар. связи в муниципалитете Дурбана Эрик Эплгрин.

На земле и воде африканские коллеги поделились секретами своей работы. И речь идет не только об устранении последствий, но и предупреждений и прогнозировании бедствий.

«В любом месте всегда есть, чему поучиться. Люди не стоят на месте, особенно те, которым небезразлична их работа. В особенности, у Южноафриканской республики очень большая протяженность, кромка океанов, скажем так, с сушей, долгое проживание здесь, на территориях дают свои особенности, которые любопытны», — заметил глава МЧС РФ.

В мае следующего года в Москве и Подмосковье состоятся учения пожарных стран БРИКС. Иностранцы давно хотели поработать с российскими спасателями.

Работу наших спасателей оценили во время наводнений и пандемии ковида. МЧС бортами доставляли гуманитарные грузы, в африканской республике работали медики. Россия всегда старалась быть рядом в тяжелые для ЮАР времена.