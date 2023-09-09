Число погибших из-за землетрясения в Марокко превысило 800

Фото: Reuters / ABDELHAK BALHAKI

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По меньшей мере еще 672 человека пострадали.

Количество жертв землетрясения в Марокко достигло 820 человек, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Сообщается, что по меньшей мере еще 672 человека пострадали. В министерстве отметили, что наибольший ущерб был нанесен за пределами городов.

В Сети местные жители публикуют большое количество видео, где заметны фрагменты разрушений знаменитых красных стен вокруг старой части Марракеша, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Глава города, расположенного неподалеку от места землетрясения, рассказал о том, что ряд зданий близлежащих городов частично и полностью разрушены, в некоторых из них отключено о электричество, дороги перекрыты машинами и обломками, которые мешают сотрудникам скорой помощи, МЧС добираться до пострадавших.

В ночь на 8 сентября в Марокко произошло землетрясение с магнитудой 6.9. Эпицентр природного явления находится недалеко от Марракеша, около 77 километров от него. Население города 839 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выразил соболезнования королю Марокко из-за разрушительного землетрясения.